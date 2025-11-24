Am participat în weekend, în calitate de co-prezentator, la Festivalul-Concurs Național de Muzică Folk Chira Chiralina 2025 de la Brăila și am zis să menționăm și aici laureații festivalului ajuns în acest an la “majorat” (ediția cu nr. XVIII).

Premiile Chira Chiralina 2025

Marele Premiu: Mixed Feelings (Mara Ionescu și Cristian Hampu), București;

Premiul I: Alma Lorena Andronache, Ploiești;

Premiul al II-lea: Alina Amon, Craiova;

Premiul al III-lea: Dacii Liberi, Bârlad;

Premiul pentru cea mai buna creație: Ecaterina Oprea și Marius-Răzvan Băluță, Galați;

Premiul pentru virtuozitate instrumentală:Mihnea-George Oprea, Brăila;

Premiul pentru popularitate: Dan Drăgan, Brăila.

Juriul festivalului a fost alcătuit din Ducu Bertzi (președinte), Corina Chiriac, Raul Ionuț Badale, Veronica Dobrin și Cornel Cristei. Trofeul ediției 2025 a festivalului a fost realizat de artistul plastic Nicoleta Olteanu. Organizatorii evenimentului au fost Consiliul Judeţean Brăila, Primăria Municipiului Brăila, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila, cu sprijinul Teatrului Maria Filotti Brăila.