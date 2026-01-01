Albume folk în 2025 este un inventar al albumelor apărute în zona de folk și adiacent. Pentru o piață muzicală în care albumele nu se mai poartă, iar CD-urile nu se mai vând, 2025 a fost un an foarte prolific pentru acest gen muzical totuși de nișă, la nivelul anilor productivi (2016 dacă îmi aduc bine aminte). Albumele evidențiate din listă sunt disponibile pe platforme de streaming (bold – integral, italic – parțial). Despre acestea am și vorbit anul trecut în seria Am ascultat în 2025 , pe măsură ce am reușit să le ascult și, cu siguranță, sunt principalele vizate pentru nominalizări.

1) Cezar Popescu – La braț cu poeții ieșeni

2) Marius Matache – ACID

3) Cătălin Stepa – despre aripi și zbor

4) Titus Constantin – You are

5) Ovidiu Mihăilescu – Hotel Dumnezeu

6) Lucian Ștefan – Copilului din tine

7) Angela Mariașiu – La taclale cu Dumnezeu

8) Adrian Ilie – Cântec pentru ea

9) Dan Vana – Stea adusă de vânt

10) Mihaela și Marcel Bălan – Nimic nu-i veșnic

11) Dan Manciulea – Cântece de dor și zbor

12) Claudiu Aftimescu – Munți, natură și iubire

Mă bucur pentru albumul lansat de Dan Vană, cred că fanii îl așteaptă de cel puțin 2 decenii. Ovidiu Mihăilescu continuă să fie unul din artiștii care produce constant. Angela Mariașiu iată dovedește că primul album nu a fost o întâmplare și colaborează din nou cu producătorul Victor Panfilov pentru La taclale cu Dumnezeu. Dan Manciulea a făcut și un mini-turneu de promovare a albumului său cu numărul 4 anul trecut, pe care există o colaborare cu Romell Alaman. Din păcate, despre celelalte albume nu am informații, cu părere de rău, sper să ajungă măcar la dvs.

Ce părere aveți, sunt multe albume folk în 2025? Care ar fi explicația voastră? Piese de pe aceste albume, ca și alte piese apărute în 2025 sunt disponibile în playlist-ul Spotify de mai jos.