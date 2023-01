Episodul 31 din Muzică de carantină e dominată de bărbați, așa mi-au venit idei de piese, nu dați cu pietre, face și Curatorul de folk ce poate. E prima ediție din 2023, îmi doresc ca artiștii să mă forțeze să fac cât mai poate episoade. Hai să vă mai dau pentru început o piesă de la Romell Alaman, că tot sunt un om rău și nu vreau să îl nominalizez la cel mai bun artist la Premiile ForeverFolk (e inside joke, vedeți discuțiile din săptămânile trecute de pe pagina de facebook ForeverFolk). Brațe de pământ vine, ca de obicei la Romell, cu o producție de calitate (devin din ce în ce mai bune, dragule!), cu un vibe bun (să mă romglezesc și eu un pic, de!).

Dacă tot suntem la artiști români de peste hotare, a doua piesă vine de la Nelu Lazăr, un artist cu multe similarități cu Romell. Tot din Brașov plecat (chiar dacă originar din zona Neamțului), colegi în proiectul Taine Folk, stabilit tot în SUA și tot pasionat de producția propriilor opere muzicale. Nelu Lazăr are un proiect media interesant, un podcast intitulat Prozodii acustice (îl găsiți pe YouTube), dar și un site bine echipat cu conținut. Am ales o piesă intitulată Oftat și Rugă, pe care o găsiți pe contul artistului și în varianta în limba engleză.

După lupte seculare, ce au durat vreo șase ani, Teddy Tudoroiu și-a mobilat ceva mai serios contul de YouTube. Găsiți acolo câteva piese live dintr-un concert alături de Matei Vasilescu (cunoștință mai veche a noastră, prezent cu două piese pe albumul POE3). Apropo de Teddy, pe 2 februarie îl puteți vedea în True Club din București. Pentru azi am ales o piesă intitulată Ninge iar pe care am ascultat-o în mai multe formule live (din unele am și făcut parte) și orchestrații, ba chiar și text un pic modificat. Cine știe, poate vedem și noi zăpadă la modul serios anul acesta.

Cea de a 4-a propunere la Muzică de carantină vine de la Silvan Stâncel, de pe albumul Dacă inimile toate…apărut în 2022. Recunosc, am făcut un pic de trafic de influență, rugându-l să o încarce pe YouTube în avans de celelalte platforme de streaming. Regii toți se cred eterni este compusă pe versuri de Matei Vișniec (ca întreg albumul) și e o satiră excelentă la adresa conducătorilor care cred că pot lua o țară pe persoană fizică. Aciditatea era cândva caracteristica principală a folkului și mă bucur că, măcar din când în când, ea mai erupe.

Propunerea-bonus e o piesă ce vine de la o artistă ce a început cu folk (într-o trupă ce se numea Lemn dulce), dar care apoi a virat spre un indie cu influențe de jazz. Muzician “cu școală”, cu o voce extrem de versatilă și stăpânind foarte bine instrumentul, Cristina Lupu este un nume care promite să devină o certitudine. Pregătește un album ce urmează să apară în acest an, îi ținem pumnii și să iasă așa cum își dorește. Eu am ales un All the love live, ce sună într-un mare fel.

