Chiar dacă de o parte din evenimente am scris deja individual, pentru că septembrie este o lună plină, m-am gândit că ar prinde bine. Mai ales că primul weekend al lunii e foarte aglomerat și mă gândesc și că poate unii nu ați prins articolele individuale (vor fi linkuri către ele oricum). Sigur că sunt mult mai multe evenimente în această lună, dar am recomandat câteva care ne-au făcut cu ochiul.

În perioada 1-2 septembrie are loc la Pecica Festivalul Folk pe Pâine, ajuns la ediția a XI-a, programul complet îl găsiți aici. În același weekend, dar 1-3 septembrie, se întâmplă la Adjud Festivalul Între 2 Ape (am povestit in extenso aici). Cel de-al treilea eveniment din primul weekend de septembrie este Povestea Vinului la Mediaș, ce are o componentă folk serioasă, cu Marius Matache, Florin Thomits, Virgil Suciu, Feri Teglaș sau grupul Motto. Programul complet al evenimentului este disponibil aici.

În perioada 8-9 septembrie are loc la Camping Colina din Cluj-Napoca Cluj Folk Fest 2023. Și pentru că am dat o mână de ajutor, organizatorii ne-au propus să facem un concurs cu o invitație dublă la festival. Așa că vă invităm să lăsați un comentariu la acest articol aici pe blog la care din evenimentele pe care le prezentăm în acest articol plănuiți să mergeți.

Despre spectacolul 3 pentru 3 am vorbit, realizat în cadrul proiectului ART3 – Pledoarie pentru Educație și Creativitate. Astfel, pe 27 septembrie la Sala Gloria vă așteaptă Marius Matache, Teddy Tudoroiu și Matei Vasilescu.

Pe 29 septembrie demarează la Gura Humorului Târgul Național de Folk “Vasile Mardare”, încă nu au fost anunțate recitalurile celor trei zile. A doua zi, pe 30, sala Pro Arte a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila găzduiește spectacolul Sinestezii, cu Cătălin Stepa și Aurelian Epuraș.

Așadar: postează în comentariile acestui articol (pe blog, nu pe facebook!) unde plănuiești să mergi și poți câștiga o invitație dublă la Cluj Folk Fest 2023. Termenul limită de primire a răspunsurilor este miercuri, 6 septembrie, ora 12.00. Miercuri seara anunțăm câștigătorii pe pagina noastră de facebook.