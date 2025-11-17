Nu am mai venit demult cu recomandările săptămânii, așa că iată ce vă propunem pentru acest noiembrie capricios. Miercuri, 19 noiembrie, Casa Schuller din Mediaș găzduiește concertul caritabil susținut de Marius Matache și Feri Teglaș, în beneficiul Asociației Dianthus. A doua zi, Marius Matache concertează la Sibiu, la Butoiul de Aur.

Sorin Poclitaru și Adrian Bezna continuă turneul 57, cu spectacolul de la Bistrița (Corso Cafe, 21), din păcate, evenimentele de la Zalău (Club Diesel, 19) și Lugoj (Casa Bredicenilor, 20) fiind anulate. Tot pe 19, Emeric Imre și Marius Roje cântă la Aby Stage, la Râmnicu Vâlcea, iar Dinu Olarasu & Tituș Constantin cântă în Club Touche din Băicoi pe 21 nov.

Vineri, 21 noiembrie, Alifantis&ZAN concertează la Brăila, la Teatrul Maria Filotti, din păcate (sau din fericire?) biletele s-au epuizat de ceva vreme. Pe 22 și 23 noiembrie, în aceeași Sală Mare a Teatrului Maria Filotti, are loc festivalul Chira Chiralina 2025. Recitalurile sunt susținute de Ada Milea și Bobo Burlăcianu (vineri) și Gheorghe Gheorghiu și trupa Bosquito (sâmbătă).

Pentru că Finis coronat opus, pe Fără Zahăr îi puteți vedea (dacă mai sunt locuri) la Bacău (19 și 20, Savarin) și Constanța (21, Club Phoenix).

Recomandările săptămânii sunt doar câteva din concertele folk ce au loc în fiecare zi în țară, invitația noastră este de a merge și susține muzica ce vă bucură sufletul.