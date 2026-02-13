Brezoi Folk 2026 se anunță a fi un eveniment de neratat pentru iubitorii genului. Cu trei zile de festival, cu un număr foarte generos de artiști (7 recitaluri pe seară), cu nume importante ale muzicii folk pe afiș, cu un artist internațional deja anunțat – Kaz Hawkins, în formulă de duo, de această dată, cu folk din toate categoriile de gen (de la folk alternativ la folk clasic, de la folk-jazz la folk-rock) și vârstă. Plus că recunosc că abia aștept să îl văd pe Adi Despot folkist 🙂 (aici e o glumă a mea cu Dan Byron, căruia i-am spus că orice om singur cu o chitară e măcar un pic folkist).

Kaz Hawkins este unul dintre numele aproape sinonime cu Brezoiul (poate doar Beth Hart să fie la de iubită pe malul Lotrului). Ea va fi prezentă alături de pianistul Franck Le Masle și sunt convins că va atrage public din zone conexe muzicii folk, ceea ce poate fi un plus, ei pot descoperi artiști din line-up pe care încă nu îi știu.

Grupul Glas a câștigat în 2025 Premiul Liviu Nechita pentru Cel mai bun tânăr artist și, așa cum am promis, iată-i invitați în recital la Brezoi Folk 2026. Sper ca acest lucru să dea un imbold și altor organizatori și să îi invite pe scenele lor. Nu de alta, dar sunt atâtți tineri artiști foarte talentați care s-au pierdut pe drum, oare nu facem și noi ceva greșit?

Iată artiștii confirmați ca fiind prezenți în cadrul festivalului (în ordine alfabetică): Ada Milea&Bobo Burlăcianu, Adrian Despot, Alifantis&ZAN, Alina Manole Trio, Andrei Arad, Cătălin Stepa Band, Cosmin Vaman&Alexandra Andrei, Danotte și prietenii, Ducu Bertzi&Friends, Emeric Imre Trio, Fără Zahăr, Folk Frate, Glas, Kaz Hawkins Duo, Marius Matache Trio, Mircea Baniciu&Band, OCRU, Odyssey, This Rromerican Life, Vasile Șeicaru, Zoltan Butuc.

Abonamentele costă 250 de lei (plus taxele agenției de ticketing) și sunt disponibile în rețeaua IaBilet. Cum cazarea e o întrebare a multor spectatori, sunt 500 de locuri în campingul de corturi și 300 în cel de rulote, plus pensiunile și apartamentele de închiriat din Brezoi (tot mai multe de la an la an), dar și din împrejurimi (Călimănești, Căciulata, Mălaia etc.). Mai ales că, pentru participanții cazați în zona Călimănești–Căciulata, este disponibil transport special către festival, pus la dispoziție de Primăria Orașului Brezoi, cu autobuz hibrid Mercedes. Astfel, în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, autobuzul pleacă la ora 17:00 (Punct de îmbarcare: Perla Oltului – Călimănești-Căciulata) și se întoarce la 30 de minute după ultimul concert.