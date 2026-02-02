Gata emoțiile, gata suspansul, urmează partea a 2-a de înjurături, după ce anunț câștigătorii Premiilor ForeverFolk 2026. Am aflat între timp că promovez doar artiști din gașca mea – eu zic să le spuneți și lor, că nu par să știe și cam toți au luat premii anul acesta fără să dea șpagă sau să mă cheme la festivalurile lor. Doamne, ce înjurături mi-am luat în aprilie 2025 că nu l-am propus pe Cătălin Stepa la artistul anului 2024 pentru turneul din 2025! Degeaba am explicat că turneul e în 2025 și premiile erau pentru 2024, aveam eu ceva cu el! Cred că și cu gașca de la Bârlad de copii talentați am ceva, că anul trecut au câștigat Frații Călin! Îmi pare rău pentru Elena că a pierdut la 3 voturi. Acum câțiva ani, Ada Milea i-a devansat pe Fără Zahăr cu 4 voturi (eu fiind fan înrăit Fără Zahăr), sper să nu deznădăjduiască și să meargă înainte (singură sau alături de Dacii Liberi) și să confirme premiile din 2025 cu concerte, cu piese înregistrate în studio, să avem ce promova.

Apropo, să știți că, pe lângă Gashkademia de Folk (unde practic mi-am făcut singur gașcă, că eu și Ovidiu Mihăilescu am dat numele), singurii artiști din gașca mea sunt morți – îi cheamă Adrian Berinde și Liviu Nechita, doar cu ei am avut apetența pentru gașcă, am mai încercat cu alții, dar cred că nu m-am ridicat la nivelul lor.

‘nfine, să nu mai pierdem timpul, că n-avem. Partea bună știți care e? Ca idee, articolul cu cea mai bună piesă folk a avut aproximativ 4000 de vizualizări, iar cel dedicat tinerilor artiști peste 600. Cam atâți oameni au aflat despre piesele și tinerii propuși de mine, așa cum m-am priceput și eu. Dacă scrie cineva și de mine că sunt frumos și talentat și citesc măcar 1000 de oameni articolul, îl pup și dau și de băut (că am mai auzit eu că fac premiile ca să mă promovez)!

Câștigătorii Premiilor ForeverFolk 2025

Cel mai bun artist folk în 2025: Cătălin Stepa; Cel mai bun album folk în 2025: Cătălin Stepa – despre aripi și zbor; Cea mai bună piesă folk în 2025: Walter Ghicolescu – Foșnetul pașilor pierduți; Premiul “Liviu Nechita” pentru cel mai bun tânăr artist: Trupa Glas. Evenimentul folk al anului 2025: turneul Alifantis&ZAN 30.

Felicitări tuturor, vă meritați premiile, indiferent ce vor spune unii sau alții! E munca voastră, ați muncit în 2025 și acestea sunt roadele.