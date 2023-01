Dragi cititori,

În 2023 împlinim 15 ani de activitate, știu, pare o veșnicie, avem peste 3200 de articole publicate pe site, sute de evenimente promovate, albume, piese, artiști. Suntem cel mai vechi și mai comprehensiv site de profil. Organizăm, din 2009 încoace, singurele premii dedicate exclusiv muzicii folk. Am stabilit trenduri în muzica folk prin tot ce am făcut în acești ani, am colaborat cu oricine a fost interesat de o colaborare mutual avantajoasă. Am organizat evenimente pentru tineri artiști (vezi workshopul pentru tineri artiști din martie sau întâlnirea cu tinerii muzicieni din Piatra Neamț).

Asemeni altor site-uri de presă pe care le citești, și pentru noi e din ce în ce mai dificil să continuăm să ne facem treaba. Fiind un site de nișă, ForeverFolk nu are un trafic spectaculos ca să primim publicitate. De aceea, vă rugăm pe voi, cei care ne citiți, să ne acordați sprijin pentru a putea merge mai departe. ASOCIAȚIA INFORMART este forma legală prin care noi funcționăm din noiembrie 2020.

Cum pot să sprijin ForeverFolk

Donează 3,5% din impozitul pe venit datorat statului către ASOCIAȚIA INFORMART – persoanele fizice – o puteți face foarte simplu accesând acest formular online , durează 1 minut;

, durează 1 minut; Donează 20% din impozitul pe profit al firmei tale către ASOCIAȚIA INFORMART – persoanele juridice;

Donează orice sumă prin PayPal (nu e necesar contul, se poate plăti cu cardul);

Recomandă festivalurilor și evenimentelor de folk la care mergi să colaboreze cu noi (artiști în recital, oameni în juriu, advertoriale de promovare a evenimentelor);

Distribuie articolele noastre, ajutându-ne să ajungem la cât mai mulți cititori și promovând astfel muzica de calitate.