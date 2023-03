Când fac Muzică de carantină îmi doresc să știu câte ceva despre piesele pe care le propun. Pentru că cititorii vor să știe povestea pieselor, cine a scris versurile poate, cine a contribuit și tot așa. Cu alte cuvinte, să intre în pielea personajelor uneori, să înțeleagă ce a vrut artistul să spună, că poate mesajul nu e chiar direct. Așa că dacă vreodată scriu prostii, să fiu iertat, dar atât s-a putut cu materialul clienților.

Prima propunere vine de la Vali Petcu și este un omagiu adus artiștilor ce au plecat dintre noi, așa cum veți putea vedea din clipul piesei. Versurile sunt semnate de Lorena Craia, iar orchestrația de Adrian Stavian.

Așa mă enervează Romell Alaman că, fiind foarte bun pe partea de producție, stă acasă și scoate piese pe bandă rulantă. Ba chiar foarte simpatic făcute, se joacă cu tot felul de accesorii și generează un sound modern, numai bune pentru cei ca mine, care se plictisesc în primele 30 de secunde de chestii bătrânicioase și dovedește că poți avea piese lente fără să fie lălăite. Astăzi, vă propun să ascultați Spune-mi, inima ta…

Folk Frate au clip nou, la o piesă de pe albumul Insula, apărut anul trecut. Piesa se intitulează Blu, este foarte acustică (doar mici inserții pe lângă chitara acustică a lui Mysha) și este interpretată de Johnnie. Sincer, nu prea îl prinde pe Johnnie atât lirism, pe el îl asociez cu un zâmbet cât toată fața. Dar să nu uităm că și artiștii sunt uneori melancolici (Johnnie, să-mi spui mie cine te-a supărat!).

Piesă nouă și de la Țapinarii, intitulată Trompeta și lansată chiar azi, de 8 martie, ca un atipic Lamultzean către femeile din viața băieților. O listă lungă de doamne și domnișoare au contribuit la clipul piesei: Ana Maria Calița, Claudia Ciobanu, Maria Costeschi, Silvia Gagu, Anca Hanu, Ana Maria Ivan, Ana Lazăr, Cristina Neagu, Ioana Maria Repciuc, Cristina Strecopitov, Georgiana Saizescu și Elena Voineag. Recunosc că partea de producție muzicală nu îmi place, dar așa sunt eu figurant. La partea de video înțeleg că s-a filmat cu telefonul și îmi place naturalețea.

Piesa-bonus în episodul de azi de Muzică de carantină vine de la o trupă numită We singing colours, pe care ascultând-o am avut senzația de “Băi, sigur copiii aceștia sunt români? Că sună al naibii de bine!” Și știam și piesa de undeva, așa că am zis că, deși nu e nouă, merită să v-o arăt și vouă. Dacă vă place, să știți că pe 28 martie copiii aceștia faini (sper să nu se simtă jigniți, era de bine!) au lansare de album în Expirat în București (biletele sunt pe link).