Părerea mea despre Cenaclul Flacăra am spus-o și scris-o mai demult, nu o mai reiau. La ora la care citiți aceste rânduri vă aflați la Sala Palatului din București, unde are loc spectacolul Gala Folk Bun: Cenaclul Flacăra vs. Folk Bun de Azi. Pe scenă au urcat deja sau urmează să urce două echipe de folkiști, pe care le vom prezenta în cele ce urmează:

Cenaclul Flacăra : Mircea Vintilă, Ducu Bertzi, Emeric Imre, Andrei Păunescu&Trupa Totuși, Magda Puskas, Cristian Buică, Cătălin Stepa, Vanghele Gogu ;

: ; Folk Bun de Azi: Fără Zahăr, Alina Manole, Țapinarii, Dinu Olărașu, Cristi Dumitrașcu, TVA, Daniel Iancu, Cosmin Vaman, Dianna Porca.

La propunerea organizatorilor și dată fiind perioada electorală prin care trecem (ba în SUA, ba cele de la noi ce urmează), ne-am gândit să facem un “plebicist” folkistic și să vă provocăm să votați una dintre cele două echipe.

