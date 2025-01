Tehnologia este tot mai prezentă în muzică și mă gândesc aici atât la partea de software (gândiți-vă cât s-a accesibilizat partea de studio odată cu apariția computerului și a înregistrărilor digitale, apoi partea de portabilitate, distribuție, streaming etc.), dar și pe partea de instrumente și accesorii. De la studiouri mobile la procesoare tot mai sofisticate. Chiar și în zona de indie-folk vezi tot mai des câte o pedală cu efecte și loop încorporate, poate chiar câte o percuție electronică “de picior” și tot așa. Ca să merg și mai departe, sunt dincolo de uimit de ce poate face un instrument de inteligență artificială cu un text simplu.

Am făcut această introducere pentru a vă povesti despre prima chitară inteligentă încercată de mine. Spre marea mea bucurie și surprindere este un produs românesc. Chitara inteligentă de la Nobl are la bază o chitară acustică realizată de HORA Reghin, producătorul românesc de instrumente muzicale cu o activitate de peste 70 de ani, pe care a fost instalată o componentă electronică HyVibe Electronics ce include, pe lângă clasicul tuner (pe care îl puteți regăsi pe majoritatea covârșitoare a chitarelor electroacustice), cam toate funcționalitățile unei pedale, în special efecte (chorus, reverb, overdrive, pitch-shifter, tremolo, boost etc.) și looper cu până la patru înregistrări suprapuse și, evident, metronom (puteți selecta și ritmul – BPM, și măsura – de ex. 4/4).

Urmând manualul de utilizare, te prinzi destul de rapid cum funcționează instrumentul și cum poți accesa funcțiile sale, chiar și dacă nu mai ai 20 de ani și nu ești musai vreun fan al tehnologiei. Cam în două ore am reușit să îi descopăr funcționalităție cât să înregistrez o bucată de Fields of gold, cu armonie și solistică.

Materialele din care este realizată chitara inteligentă Nobl sunt: Top – Molid masiv, Spate – Mahon, Laterale – Mahon, Grif – Mahon, Tastieră – Abanos, Prăguș şi Punte – Os. Chitara vine echipată cu corzi D’Adario XS 10 – 46. Prețul instrumentului este de 4800 lei și include husă, cablu de încărcare, difuzor Bluetooth, există, de asemenea și o aplicație mobilă. Garanția acordată instrumentului este de 2 ani.