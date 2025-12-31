Iată și ultimul episod din Am ascultat în 2025, cu ce piese am descoperit între octombrie și decembrie. Încep cu Claudia Șerdan, care “profită” și bine face de experiența lui Jimi El Laco în materie de orchestrații și iată-i venind, ca în fiecare an, cu o colindă nouă. Versurile și muzica sunt semnate de Claudia Șerdan, iar aranjamentele muzicale și orchestrația de Jimi El Laco.

Romell Alaman a lansat în octombrie piesa Roșu și m-a surprins foarte plăcut cu piesa și cu experimentele făcute în materie de stil și mai ales orchestrație și producție. Sound modern, îndrăzneț, plus un clip foarte inteligent făcut, piesă scurtă, fără multe adăugiri inutile, cred că poate agăța ascultători din zone de public care nu au legătură cu muzica folk.

Piesă nouă și tot colind și de la Florentina Corogeanu Iancu, intitulată Colind pentru Maia, pentru care semnează atât versurile, cât și, bineînțeles, muzica. Armonic, piesa e din același registru ca și cea apărută în episodul anterior al seriei noastre (n.a. Păpușa) ceea ce, în ideea unui album, îl poate face ușor monoton.

Am găsit între timp și un playlist cu piese de pe albumul Nimic nu-i veșnic de la Mihaela și Marcel Bălan, disponibil mai jos. Câteva informații despre cel de-al doilea album al celor doi:

albumul include 16 piese, 9 dintre ele disponibile în playlist:

printre cei care semnează textele pieselor se numără Cristina Maria Firoiu, Constantin Potângă, Cătălin Codru, dar și cei doi artiști;

este realizat “în regie proprie”: Mihaela – vioară, bas, Marcel – chitare, voci, mixaj, producție.

Permiteți-mi să nu mă refer la realizarea tehnică a albumului (decideți dvs. dacă vă place sau nu), ci să remarc bucuria de a cânta a celor doi artiști.

Ovidiu Mihăilescu a lansat și el în 2025 albumul Hotel Dumnezeu. Acesta conține 7 piese, ele sunt disponibile în playlist-ul de mai jos, albumul integral poate fi ascultat și pe Spotify aici. E un album ce include și piese pe versurile unor poeți consacrați, ceea ce, pentru Ovidiu, nu e ceva obișnuit (el fiind un poet foarte prolific la rândul său). Îi veți regăsi pe acest album pe Nichita Stănescu, Mihai Eminescu, Spiridon Popescu sau Daniel Turcea. Orchestrația albumului este semnată de Eugen Mihăescu. Recunosc, ascultând Arlechinul, m-am dus cu gândul la Prin ochi de-arlechin, piesa lui Adrian Berinde – nu pentru că seamănă piesele, ci mesajul, atmosfera, vibrația.

Compozițional, albumul e solid, piesele sunt din “același film”, cum spuneam și la Cezar Popescu, au la bază poezii și asta se aude și se simte. Metafora e la ea acasă,versul pictează imagini, corzile de plastic completează perfect căldura vocii lui Ovidiu. E un album de ascultare, nu de consum. Și ascultându-l a doua oară când scriu aceste rânduri, chiar pe 31 decembrie, l-am perceput cu totul altfel.

Acestea au fost cele patru episoade din Am ascultat în 2025. Din aceste articole se vor alege piesele nominalizate la cea mai bună piesă folk a anului 2025 când vom dezbate Premiile ForeverFolk. Am făcut și un playlist Spotify cu lista scurtă de piese pe care eu le văd favorite la nominalizare (cu excepția pieselor mele, de pe albumul ACID).