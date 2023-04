Premiile ForeverFolk 2022 recompensează, așa cum v-am obișnuit, cei mai buni artiști din lumea folkului românesc din anul precedent. În acest an am pornit o serie de dezbateri pe fiecare categorie, pentru a vedea ce cred iubitorii genului și pentru a îmi cristaliza nominalizările la cele cinci categorii. Evident, am senzația uneori că oamenii vin cu o poezie învățată pe care o scriu fără legătură cu ce îi întreb eu. Pentru că eu i-am rugat ca fiecare alegere să fie argumentată, iar prin argumentație mă așteptam să citesc mai mult decât “e foarte frumos” sau “îmi place mie”.

Ce nu reușesc să îi fac să înțeleagă e că nu pot nominaliza pe toată lumea și că nu prietenia face diferența între artiști. Nici prietenia lor cu artiștii, nici a mea. Că un festival degeaba are 20 de ediții, dacă nu reușește să aibă un site propriu, o comunicare coerentă, o transparență a deciziilor și să nu fie dominat de cumetrii. Că un album e o reușită pentru un artist (mai ales dacă e primul), dar nu e musai un album senzațional sau măcar cu impact. Că o piesă bună nu te transformă în artistul anului. Că nominalizările la cel mai bun artist se fac din 200 activi. Că la tineri artiști chiar încerc să propun tineri, faptul că ei merg la festivaluri și peste 25 de ani (ca să nu zic peste 35, că avem cazuri și de acest fel) e o pată pentru ei. Că pot fi copii talentați, dar asta nu îi face încă buni de nominalizat (ba chiar am menționat trei nume pe care le am în vedere pentru viitor – Jacqueline Crăciun, Andrei Arad și Flavio Amariei – de la care aștept să explodeze în 2023).

Dacă nu ați redirecționat 3,5% din impozitul pe venit deja plătit statului român anul trecut către o asociație neguvernamentală, o puteți face către Asociația InformART, care implementează proiectul ForeverFolk, apăsând butonul roșu de mai jos (durează max. 90 secunde).

Redirectionează 3,5% din impozit către noi

Ca să nu mai pierd timpul, iată nominalizările pentru Premiile ForeverFolk 2022, cele cinci categorii fiind: Cel mai bun album, Cea mai bună piesă, Cel mai bun tânăr artist, Artistul anului și Evenimentul anului. Partener Premiile ForeverFolk 2022: Jameson. Votul se încheie duminică, 30 aprilie, la 23.59.59.

Cel mai bun artist Ada Milea

Fără Zahăr View Results

Loading ... Loading ...

Cel mai bun album Dan Chebac - Nu mă cunoști

Ovidiu Mihăilescu - Pariu pe prietenie

Silvan Stâncel - Dacă inimile toate... View Results

Loading ... Loading ...

Cea mai bună piesă Codruț B. Dumitru – Nevăzuta iarnă

Dan Chebac – Copilărie

Nicu Alifantis&SPAM – BuNicu

Romell Alaman - Mai stai o frunză

Silvan Stâncel – Regii toți se cred eterni View Results

Loading ... Loading ...

Cel mai bun tânăr artist Ana-Maria Filip

Maria Matean

Rareș Păuna View Results

Loading ... Loading ...

Evenimentul anului 2022 Baricada Folk Brezoi 2022

Chira Chiralina 2022

Flori pentru Suflet - Remember Florian Pittiș

Folk Bun la Sala Palatului

Gala Mircea Baniciu 50 View Results

Loading ... Loading ...