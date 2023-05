Laureați Premiile ForeverFolk 2022

Uf, gata și cu Premiile ForeverFolk 2022. După lupte seculare care au durat 10 zile de vot liber, mașinării ascunse și alte cele, îi avem pe cei mai buni. Sau cei mai votați, azi e același lucru. Cred că au fost cele mai democratice premii, am ținut cont de propunerile publicului, am avut răbdare să discut cu toată lumea (nu mi se întâmplă des). Au fost diferențe uneori infime – Ada Milea a câștigat la 4 voturi în fața celor de la Fără Zahăr, de îmi venea să opresc votul și să îi dau câștigători ex-aequo. Dacă nu știați cine e Rareș Păuna, căutați să vedeți ce face cu colegii de la Academia Forțelor Terestre de la Sibiu, e mai matur decât mulți artiști cu mai multă experiență. Știu că lucrează la primul album, dacă ajunge să îl scoată cel târziu anul viitor, cred că poate fi unul din tinerii care confirmă premiul primit.

Ovidiu Mihăilescu a câștigat cred atunci când se aștepta mai puțin și, ce să vezi, are album nou și în 2023. Confirmă ce am spus acum mulți ani – e unul din cei mai prolifici compozitori din muzica folk. La piesă, au câștigat SPAM și Nicu Alifantis, dar m-aș bucura ca toate cele cinci piese să fie ascultate în heavy rotation de iubitorii de folk și, de ce nu, la posturile de radio, pentru că sunt piese pe alese.

Premiul pentru evenimentul anului poartă, începând cu această ediție, numele lui Aurel Mitran, ca o recunoaștere a ce a însemnat pentru folk și pentru industria muzicală în general. Baricada Folk Brezoi 2022 a câștigat destul de lejer, dar mă surprinde totuși numărul mic de voturi la această categorie.

A ieșit cine am vrut eu? Normal că nu, eu aș fi vrut să ies eu. Cum însă știm că nu se poate, cine a ieșit e cel care și-a dorit mai mult victoria. Vând premiile acestea mai multe bilete pentru câștigători? Ada Milea nu are nevoie, tocmai a luat un Gopo pentru muzică de film, are spectacole cu mulți, foarte mulți oameni în toată țara. Pentru ceilalți, depinde cât de mult vor încerca să le exploateze. Pentru cei mai tineri, depinde cât de mult vor încerca să iasă din zona gri și să spele imaginea folkului (cu câteva nume, cu câteva festivaluri profesionist făcute nu se face showbiz adevărat).

După considerațiile tradiionale, iată Premiile ForeverFolk 2022 și pe cei care le-au câștigat:

Cel mai bun artist folk: Ada Milea ;

; Cel mai bun album folk: Ovidiu Mihăilescu – Pariu pe Prietenie;

– Pariu pe Prietenie; Cea mai bună piesă folk: Nicu Alifantis&SPAM – BuNicu;

– BuNicu; Premiul “Liviu Nechita” pentru cel mai bun tânăr artist: Rareș Păuna ;

; Premiul “Aurel Mitran” pentru evenimentul folk al anului: Baricada Folk Brezoi 2022.

Felicitări tuturor, vă mulțumesc că ne arătați partea luminoasă a muzicii folk!