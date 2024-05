Laureații premiilor ForeverFolk 2023 sunt:

Artistul folk al anului 2023: Nicu Alifantis Cel mai bun album folk al anului 2023: Adriana Maria Andreica – Pe cărări de dor Cea mai bună piesă folk a anului 2023: Romell Alaman – Gând de om Premiul “Liviu Nechita” pentru cel mai bun tânăr artist în 2023: Grupul ZORI Evenimentul folk al anului 2023: Baricada Folk 2023, Brezoi

Partenerul Premiilor ForeverFolk 2023: Domeniile Sâmburești.

Cu Nicu Alifantis, lupta e mereu inegală. Are o putere de muncă imensă, idei spectaculoase, e mereu “la zi” cu provocările tehnologice, planificare timpurie a evenimentelor, implicare 110%, colaborări cu profesioniști în atingerea obiectivelor. Iată câteva din realizările sale în 2023, ca să înțelegeți de ce premiul a fost acordat direct și nu s-a votat. Poveste de iarnă Alifantis & FragileBand din 6 decembrie 2023, susținut integral din vânzarea de bilete, fără niciun sponsor, sold out 3 săptămâni înainte de reprezentație. Apariții editoriale: Set Nichita 90 (Carte & CD) Nicu Alifantis – Nichita Stănescu, vol I & Augustin Frățilă – Nichita Stănescu, vol. II, Caiet Program Spectacol Corifeii 20 de Ani, Caiet Program Spectacol Alifantis & FragileBand – Poveste de iarnă, Set – Alifantis & FragileBand – Live la Caracal (DVD & Card Audio USB). Lansarea UKULELE SOPRAN – NICU ALIFANTIS 50 – The Anniversary Limited Signature (Hora & Alifantismusic), „Memorie de Alifantis – carte de taifas” de Laurențiu-Ciprian Tudor, Editura Tracus Arte. Muzica pentru spectacolul de teatru „Împărăteasa Chinei” (regia A. Hausvater, Teatrul Tony Bulandra Târgoviște). A fost anul cu cele două spectacole cu corifeii, au fost 57 de spectacole în care a apărut (mai mult de 1 spectacol pe săptămână deci), găsiți bilanțul integral aici. Și când mă gândesc câte plănuiește anul acesta, mă și tem să mai organizez premiile, că zice lumea că e blat.

Laureații categoriilor 2-4 au fost stabiliți în cel mai simplu mod: s-au votat, cum am stabilit nominalizările am scris în articolul inițial. Alegerea Baricadei Folk 2023 Brezoi ca evenimentul anului e simplă: vânzările de bilete. Nici un festival din 2023 nu se poate lăuda cu o performanță similară. Când vom avea mai multe festivaluri finanțate privat (din bilete, merch, sponsori) decât cele de stat, vom avea un folk mai performant. Altfel, stăm și așteptăm din partea statului.