Nu am mai apucat să mai scriu în ultima vreme – nu am fost nici cointeresat, nu am avut nici timp. Noroc cu Festivalul Pittiș, că m-am resetat și reapucat de treabă. Dar ca “semn de pace” cu cititorii noștri și în colaborare cu două festivaluri de folk și rock vin cu niște reduceri importante pentru dumneavoastră. Despre festivalul Porto Franco Fest 2023 de la Sulina v-am povestit deja, iar despre Printre Măguri am scris în fiecare an (sper să apuc curând să vă anunț programul complet). Printre Măguri 2023 are loc în perioada 7-9 iulie 2023, iar Porto Franco Fest 2023 are loc în perioada 21-23 iulie 2023.

Și acum iată vestea bună. Puteți obține reduceri de 25% din prețul abonamentelor la ambele festivaluri utilizând codul de reducere “FOREVERFOLK23” ceea ce mi se pare deloc de neglijat (practic, la 3 bilete, al 4-lea este gratuit, ambele se pretează pentru mers în gașcă, sunt în aer liber, în locuri semi-izolate și cu multe activități adiacente pentru timpul liber). Pentru ambele festivaluri există un număr de 20 de vouchere (funcționează pe principiul primul venit, primul servit).

La oricare din cele două festivaluri mi se pare imposibil să nu găsești ceva să îți placă pe afiș (presupunând că asculți folk și rock în general, nu chestii comerciale). Așa că luați-vă prietenii și planificați-vă câte un weekend muzical.