Ca de obicei, încerc să realizez un calendar al celor mai importante festivaluri folk din România, plus alte evenimente pe care eu le consider importante (care au deja tradiție, care au o oarecare amploare etc.). Mă bucur să văd că unele mențin tradiția (evenimentul dedicat lui Motzu’ Pittiș a ajuns, iată, la a 5-a ediție, ca și gala folk Floare de Colț de la Sighet), că altele încearcă să o creeze.

Încerc să vin și în ajutorul organizatorilor și să evităm suprapunerea festivalurilor, dar știu că acest lucru e mult prea complicat și ne trezim iar în noiembrie cu 3 în același weekend. Datele mai pot suferi modificări, de aceea vă recomand să salvați linkul și să mai reveniți când aveți dubii. Dacă mai cunoașteți alte festivaluri folk serioase (nu cioacele numite pompos festival), dați un semn în comentarii și le adaug.

Festivaluri Folk 2017

Floare de Folk, Sălciua, 29 aprilie – 1 mai

Festivalul “Zilele Tineretului” Cugir – început de mai, dar nu mai este folk

Flori pentru Suflet – Remember Florian Pittiș, Parcul Alexandru Ioan Cuza (IOR), București, 12-14 mai detalii aici

VAMAdus Folk, Vama Veche, 12-14 mai

Folk Minor Fest, Tecuci, 19 mai detalii aici

Nord Est Folk, Dorohoi, 27-28 mai

FOLK’N’IAȘI, Iași, 27-28 mai

Folk la Dunăre, Galați, iunie (perioadă estimată)

Seri Melancolice Eminesciene, Botoșani – Ipotești, 30 iunie – 2 iulie

Ilva Fest, Lunca Bradului, 20-22 iulie

Întregalde Folk, Ivăniș, 26-29 iulie

Folk You, Vama Veche, 15 iulie – 15 august (există deja 3 date vehiculate)

Tabăra Folk, Calafat, 3-10 august

Gărâna Folk, Gărâna, 10-13 august

Festivalul Poarta Sărutului, Târgu Jiu, 11-13 august

Gala Folk Floare de Colț, Sighetu Marmației, 19-20 august

Colibița Folk Fest, august

Festivalul FolkEver, Siret – Rădăuți, 1-3 septembrie

Folk pe pâine, Pecica, 1-2 septembrie

Târgul Național de Muzică Folk “O Gură de Folk”, Gura Humorului, sfârșit de septembrie

Festivalul Castanilor – In memoriam Gabi Dobre, Ploiești, 6-7 octombrie

Festivalul Chitara Dunării, Călărași, 27-29 octombrie (dată estimată)

Festivalul Național Toamna Baladelor, București, 27-29 octombrie (dată estimată)

Festivalul Național de Folk Chira Chiralina, Brăila, 3-5 noiembrie

Festivalul Național Dor de Folk, Codlea, 4 Noiembrie

Acustic Live Festival, Reghin (octombrie – noiembrie)

Festivalul Național Ziua de Mâine, Alba Iulia, 10-12 noiembrie (dată estimată)

Galele Bistrița Folk, 17-18 noiembrie

Festivalul Mediaș – Cetate Seculară, Mediaș, 8-9 decembrie

Festivalul 20 de ani lumină, Gura Humorului, a 3-a sâmbătă a fiecărei luni