Printre Măguri 2023 înseamnă ediția a IX-a a festivalului din mijlocul naturii de la Satul Banului, Comuna Măgureni. Uitându-mă în urmă, pot spune că festivalul a rezistat cu brio trecerii timpului și plictiselii spectatorilor, poate tocmai pentru că a știut să păstreze o anumită dinamică. Și în acest an avem și folk, și rock, artiști din toate generațiile și toate stilurile, pentru a mulțumi cât mai multe gusturi.

Și în acest an, există activități complementare concertelor pentru cei care vor și un pic de vacanță activă. Vor fi ture ghidate cu bicicleta pe Via Muntenia, drumul care străbate Muntenia subcarpatică de la Focșani la Cozia, dar și trasee la pas, pentru a vă bucura de frumusețile locului. Plus bunătăți și bucate tradiționale pregătite de localnici, că doar nu cântăm așa, pe burta goală. Prolavița vă primește la plajă, dacă simțiți nevoia.

Dar, ca să nu mai lungim așteptarea, să vedem actorii principali care vă dau ordinul de adunare la Printre Măguri 2023.

Vineri, 7 iulie – ora 19 :30

Cristina Lupu;

Cristi Dumitrascu&Planul B;

Bucium;

Bosquito.

Sâmbãtã, 8 iulie – ora 19 :30

Bogdan Olaru;

Emeric Imre;

Semnal M;

IRIS – Cristi Minculescu, Valter&Boro.

Duminicã, ora 12 :30

Mircea Vintilã & Vali Vãtuiu.

Biletele sunt disponibile în rețeaua IaBilet. Și închei cu o piesă de la Mirifikul: Lipscani, a doua pe dreapta.